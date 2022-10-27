Путин заявил об уходе эпохи однополярного мира | 360°

Важное 27 октября 2022, 18:06 Путин заявил об уходе эпохи однополярного мира Президент Путин: эпоха однополярного мира уходит в прошлое

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Однополярный миропорядок уходит в прошлое. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Многополярность — это, по сути, единственный шанс для той же Европы восстановить свою политическую и экономическую субъектность», — отметил он

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Путин напомнил, что попытки сохранить лидерство через диктат оборачиваются ростом недоверия к странам и их способности договариваться.

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По его словам, сейчас мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны. При этом период безраздельного доминирования Запада в мировых делах подходит к концу.

Ранее Владимир Путин заявил, Запад претендует на все ресурсы человечества, считая всех людьми второго сорта, а себя — исключительным. Западные страны навязывают потребительские стереотипы для расширения рынка сбыта своей продукции.