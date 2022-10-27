Путин пообещал, что история расставит все на свои места | 360°

Важное 27 октября 2022, 17:43 Путин пообещал, что история расставит все на свои места Президент России Путин: история не отменит гениев русской культуры

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История расставит все на места. Величайших русских гениев мировой культуры нельзя отменить, несмотря на попытки западных стран. Об этом во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

«Отмена культуры выкашивает все творческое и живое. История не отменит величайших гениев мировой культуры и все расставит по своим местам», — сказал он.

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Путин пообещал, что творчество Пушкина, Чайковского и Достоевского продолжит жить в мировой истории.

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По его словам, даже в период холодной войны между СССР и США ни одной из сторон не пришло в голову оспаривать существование искусства и культуры оппонента.

Кроме того, Путин назвал диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» запредельным шагом. Глава государства напомнил, что инфраструктура подобного рода является общеевропейским достоянием.