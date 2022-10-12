Путин назвал разрушением мировой экономики введение потолка цен на нефть | 360°

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Путин назвал разрушением мировой экономики введение потолка цен на нефть

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Страны Запада вслед за введением потолка цен на российскую нефть могут ввести ограничения против других государств, ограничив их стоимость товаров. С таким заявлением на форуме «Российская энергетическая неделя» выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что последствием такого шага станет разрушение всей мировой экономики.

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«Никто не даст гарантий, что Запад не введет потолок цен в новых сферах против других стран. Это разрушает мировую экономику» — заявил Путин.

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Президент России в своем выступлении процитировал лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана,

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. Также с нефтью и газом», — зачитал президент России.

Путин добавил, что страна не станет поставлять энергоресурсы государствам, которые согласились ограничить на них цены. Он пояснил, что это противоречит здравому смыслу: оплачивать чужое благополучие за свой счет.

Страны Евросоюза внесли ограничение цен на нефть из России в восьмой санкционный пакет. Эта мера станет действовать с декабря для морских поставок сырья. На нефтепродукты эту практику распространят с февраля 2023 года.

Практически сразу после введения потолка на российскую нефть страны ОПЕК+ приняли решение о снижении объемов добычи сырья на два миллиона баррелей в сутки.

Владимир Путин

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