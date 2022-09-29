Путин назвал причину конфликта между Россией и Украиной | 360°

Важное 29 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал причину конфликта между Россией и Украиной Президент РФ Путин: Запад пытается развязать бойню на территории СНГ РИА «Новости»

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Причиной конфликта между Россией и Украиной, а также остальными странами СНГ стал развал Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

Российский лидер в четверг проводит видеовстречу с руководителями глав служб безопасности стран СНГ.

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«Западом прорабатываются разные сценарии разжигания новых конфликтов на территории стран СНГ, мы это знаем. Но их уже и так достаточно. Посмотрите, что происходит между Россией и Украиной, а также в некоторых других странах СНГ», — отметил он.

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Путин подчеркнул, что причиной всех разногласий стал развал Советского Союза.

«Кроме того, растут риски дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил президент.

Также Путин заявил о том, что однополярной гегемонии Запада приходит конец, а на глазах строится новый и более справедливый мир.

Ранее помощник российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 30 сентября Путин выступит с большой речью в Большом Кремлевском дворце.

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