Путин заявил о неумолимом разрушении однополярной гегемонии Запада | 360°

Общество 29 сентября 2022, 17:52 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о неумолимом разрушении однополярной гегемонии Запада Президент Путин: сейчас происходит формирование более справедливого мира РИА «Новости»

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В настоящее время происходит формирование более справедливого мира, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, однополярная гегемония рушится на глазах, но Запад категорически не желает мириться с этим.

«Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах — от международных отношений и экономики до культуры и спорта, — этот самый пресловутый коллективный Запад создает новые и новые проблемы, кризисы», — сказал президент на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

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Путин добавил, что западные страны не гнушаются использовать любые методы, оказывают давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться. По словам президента, в нынешней сложной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность стали важнейшими условиями поступательного экономического и социального развития.

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«Чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку. Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям», — заключил он.

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