Песков анонсировал большое выступление Путина | 360°

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Песков анонсировал большое выступление Путина

Представитель Кремля Песков: президент России Путин выступит с большой речью 30 сентября

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Президент России Владимир Путин в ближайшую пятницу, 30 сентября, выступит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с большой речью на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это не послание президента Федеральному собранию.

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«Очень важно не путать, это другой формат. Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», — пообещал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что в рамках церемонии Путин встретится с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также с руководителями Херсонской и Запорожской областей, где прошли референдумы о вхождении в состав России.

Песков добавил, что Путин подпишет четыре договора с руководителями территорий, которые обратились с просьбой о вхождении в состав страны к российской стороне.

Референдумы о вхождении в состав России в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство жителей одобрили это решение.

Дмитрий Песков

Владимир Путин

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