Мир 07 марта 2024, 09:09 Путин назвал ошибочной политику США Президент Путин: США выпустили джинна из бутылки в Ираке, Сирии и Югославии Unsplash

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Соединенные Штаты сами выпустили «джинна из бутылки», действуя вне санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии, бывшей Югославии. Об этом президент России Владимир Путин заявил на Всемирном фестивале молодежи. Стенограмму его выступления опубликовали на сайте Кремля.

«Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» — подчеркнул он.

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По словам президента, управление миром из одного центра вредно, так как подрывает его же основы. Путин отметил, что в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном указывал на то, что таким образом США ставят под угрозу и доллар.

«Запрещают расчеты в долларах. Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. <…> результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются», — указал президент.

Как добавил глава государства, «это результат обратный ожидаемому» и ошибочная политика.

Путин назвал сербов самыми надежными союзниками России. Он добавил, что отношения РФ и Сербии имеют исторически глубокие корни.