Мир 07 марта 2024, 01:42 Путин рассказал, кого считает самыми надежными союзниками России Путин назвал сербов самыми надежными союзниками России Unsplash

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Президент Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи назвал сербов самыми надежными союзниками России. Трансляцию мероприятия вел официальный сайт Кремля.

Таким образом российский лидер ответил на вопрос представителя Сербии, который, как выяснилось, окончил Московскую духовную академию.

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«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что дружеские связи между двумя народами сохраняются в течение веков, и в Москве это ценят.

В свою очередь зарубежный участник фестиваля поблагодарил российского президента за возможность учиться в России и сказал, что стремится получить священнический сан.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует объединить романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания».