29 февраля 2024, 12:38
«Ненавижу наших правителей». Три главных вывода Такера Карлсона после поездки в Москву
Такер Карлсон признал логичными требования России убрать от границ силы НАТО
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже давно отгремело по западным соцсетям с огромным успехом, но экс-звезда Fox News долго выжидал, чтобы выдать большой материал о своих впечатлениях о Москве, российском лидере, происходящем на Украине. «360» отсмотрел трехчасовую беседу Карлсона с блогером Лексом Фридманом и собрал все самое важное.
Такер Карлсон о Москве и Америке
В разговоре с YouTube-блогером Лексом Фридманом Такер Карлсон подчеркивал, что старался воспринимать все, что происходило с ним во время поездки в Россию, в первую очередь как американский гражданин. И это привело к неоднозначным и очень эмоциональным выводам. Так, журналист остался в растрепанных чувствах из-за того, как комфортно, чисто и безопасно ему было находиться в российской столице.
«Москва взорвала мне мозг! Я вообще не был к этому готов!» — восклицал Карлсон. Он добавил, что знал Москву со слов своего отца, который в восьмидесятые возглавлял «Голос Америки»* и ругал тогда еще советскую столицу на чем свет стоит.
Реальность оказалась иной. Проехав по метро, журналист убедился, что в Москве сохранили и развили инфраструктуру, построенную еще до войны. А сходив в супермаркет, Карлсон убедился, что два года санкций по цепочкам поставок товаров народного потребления не ударили вообще. Более того — они к ним даже не притронулись. Как пояснил Карлсон, его главные критерии оценки города — безопасность, чистота и красота. Москва им соответствовала — в отличие от многих мегаполисов в Штатах.
Никаких граффити, бездомных, на улице нет людей, употребляющих наркотики. Полная чистота, нет мусора. <…> И это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня возненавидеть наших лидеров, потому что я рос в стране, которая раньше была такой, там были такие милые города. Что же стряслось? В этом Путин виноват? Не думаю, что он тут замешан.
Такер Карлсон
Описывая происходящее в США, Карлсон почти перекликался с булгаковским профессором Преображенским с его возмущениями о разрухе, которая, как известно, в головах. Журналист почти агрессивно выступал против западных активистов, которые утверждают, что бардак на улицах американских мегаполисов — это плата за свободу слова и равенство, царящие в США.
«Я прожил здесь 54 года. И я знаю, что это не цена свободы, я жил в стране, где раньше были и свобода, и порядок. <…> Не должны мы мириться с тем, что иностранные захватчики крадут школы наших детей. Ваши дети не могут получить образование, потому что люди из других стран нарушили наши законы, объявились здесь и захватили школы. Это не свойство свободы, напротив, так выглядит порабощение», — уверен журналист.
Особенно странно эти заявления о «великой американской свободе», за которую надо расплачиваться беспорядком в городах, выглядят на фоне угроз, которые получал сам Карлсон от американских властей, которые обещали посадить его, если интервью с Путиным будет «милым».
* СМИ, выполняющее функцию иноагента.
Такер Карлсон о Путине и Байдене
Журналист, ранее работавший на канале — рупоре Республиканской партии США, демократа Джо Байдена искренне не любит. Не любит он и Владимира Путина, однако оценил резонность многих (но, естественно, не всех) заявлений, которые российский лидер сделал в ходе интервью. Особенно Карлсон был поражен, что Путин в беседе с журналистом не стал атаковать американского президента.
«Как американцу мне было бы странно сидеть с лидером любой иностранной державы и крыть Джо Байдена, хотя я не считаю его ни настоящей личностью, ни настоящим президентом, все это просто нелепо. Но он все еще американский президент технически. И я не хочу ругать его в беседе с иностранцем. Может, я просто старомоден, но как есть», — пояснил Карлсон.
Он добавил, что российский лидер желает разрешения украинского кризиса, а от Запада требует, причем, по мнению Карлсона, вполне логично, чтобы ракеты НАТО не находились на границе с Россией.
Он хочет урегулирования не потому, что Россия на грани краха. Как бы ни извирались наши СМИ, это неправда. Сейчас даже не говорят, что это так, настолько это глупо. Он хочет урегулирования просто потому, что вооруженный конфликт — это плохо. И это меняет мир непредсказуемым образом.
Такер Карлсон
В беседе с американским коллегой Такер Карлсон не удержался от критики президента США. Он заявил, что Джо Байден с его низким уровнем поддержки, непопулярной политикой, а главное с его возрастом и состоянием здоровья не в состоянии честно выиграть предстоящие в ноябре выборы.
«Дряхлый старик не может быть избран президентом самой сильной страны в мире, если это не фальсификация!» — заключил Карлсон.
Такер Карлсон об Украине и Западе
Журналист, который утверждает, что во всем мире, включая США, свободы слова не существует вовсе, заявил, что Украину и коллективный Запад соединяют, увы, ложные связи, главная из которых — ложь о неизбежной победе режима Зеленского.
«Если спросить обывателя в этой стране, даже довольно информированного и желающего разобраться в ситуации, кто победит в этом конфликте, он ответит: „Ну, Украина победит! Они же на правильной стороне!“ А думают они так, потому что наши СМИ служат интересам правительства США. Точка. Это государственные СМИ», — рассказал Карлсон.
Когда Карлсон беседовал с премьером Венгрии Виктором Орбаном и задал ему этот вопрос, тот, по его словам, посмотрел на журналиста так, будто он был ненормальный или умственно неполноценный.
Карлсон заметил, что испытывает определенное сочувствие к Зеленскому, который «попал во всю эту историю», однако не удержался от колкости, что для президента Украины он слишком часто катается в Соединенные Штаты.
Вы можете дать интервью по спутнику. Вы не обязаны говорить с моим конгрессом, вы не американец, пожалуйста, свалите.
Такер Карлсон
Роль Запада в украинском конфликте, по словам журналиста, не просто неблагодарна, а тянет на тяжкий грех, с которым совестливому человеку было бы тяжело жить. Карлсон подчеркнул, что Борис Джонсон, прерывая переговоры украинской делегации в Турции, действовал от имени американского Госдепа.
«Я американец, который вырос и по-настоящему верил в свою страну. Я поддерживаю свою страну своими налогами. И мне не все равно, что делает правительство США, потому что они делают это от моего имени, и меня это очень волнует, потому что я американец, а мы препятствуем миру, что, по-другому говоря, мы ответственны за всех этих невинных людей, которых вытаскивают из общественных парков в Киеве и отправляют умирать. И что? Это нехорошо. Мне стыдно за это», — заключил Карлсон.
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