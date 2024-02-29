Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже давно отгремело по западным соцсетям с огромным успехом, но экс-звезда Fox News долго выжидал, чтобы выдать большой материал о своих впечатлениях о Москве, российском лидере, происходящем на Украине. «360» отсмотрел трехчасовую беседу Карлсона с блогером Лексом Фридманом и собрал все самое важное.

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Такер Карлсон о Москве и Америке

В разговоре с YouTube-блогером Лексом Фридманом Такер Карлсон подчеркивал, что старался воспринимать все, что происходило с ним во время поездки в Россию, в первую очередь как американский гражданин. И это привело к неоднозначным и очень эмоциональным выводам. Так, журналист остался в растрепанных чувствах из-за того, как комфортно, чисто и безопасно ему было находиться в российской столице.

«Москва взорвала мне мозг! Я вообще не был к этому готов!» — восклицал Карлсон. Он добавил, что знал Москву со слов своего отца, который в восьмидесятые возглавлял «Голос Америки»* и ругал тогда еще советскую столицу на чем свет стоит.

Реальность оказалась иной. Проехав по метро, журналист убедился, что в Москве сохранили и развили инфраструктуру, построенную еще до войны. А сходив в супермаркет, Карлсон убедился, что два года санкций по цепочкам поставок товаров народного потребления не ударили вообще. Более того — они к ним даже не притронулись. Как пояснил Карлсон, его главные критерии оценки города — безопасность, чистота и красота. Москва им соответствовала — в отличие от многих мегаполисов в Штатах.

Никаких граффити, бездомных, на улице нет людей, употребляющих наркотики. Полная чистота, нет мусора. <…> И это не заставило меня полюбить Путина. Это заставило меня возненавидеть наших лидеров, потому что я рос в стране, которая раньше была такой, там были такие милые города. Что же стряслось? В этом Путин виноват? Не думаю, что он тут замешан. Такер Карлсон

Описывая происходящее в США, Карлсон почти перекликался с булгаковским профессором Преображенским с его возмущениями о разрухе, которая, как известно, в головах. Журналист почти агрессивно выступал против западных активистов, которые утверждают, что бардак на улицах американских мегаполисов — это плата за свободу слова и равенство, царящие в США.

«Я прожил здесь 54 года. И я знаю, что это не цена свободы, я жил в стране, где раньше были и свобода, и порядок. <…> Не должны мы мириться с тем, что иностранные захватчики крадут школы наших детей. Ваши дети не могут получить образование, потому что люди из других стран нарушили наши законы, объявились здесь и захватили школы. Это не свойство свободы, напротив, так выглядит порабощение», — уверен журналист.

Особенно странно эти заявления о «великой американской свободе», за которую надо расплачиваться беспорядком в городах, выглядят на фоне угроз, которые получал сам Карлсон от американских властей, которые обещали посадить его, если интервью с Путиным будет «милым».

* СМИ, выполняющее функцию иноагента.