Важное 14 декабря 2023, 12:13 Путин начал совмещенную большую пресс-конференцию и прямую линию Президент России Путин начал прямую линию в Гостином Дворе Телеканал «360»

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Президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с журналистами и прямую линию с гражданами. Мероприятие началось в 12:08 по московскому времени в Гостином Дворе.

В зале присутствуют представители региональных и федеральных СМИ, а также журналисты иностранных изданий, которые аккредитованы к работе в России.

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Дискуссию модерируют журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин, ведущая Первого канала Екатерина Березовская и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопросы от граждан принимали в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на сайте moskva-putinu.ru в виде видеоролика или текста. Также к главе государства можно было обратиться по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или бесплатным СМС-сообщением по номеру 0-40-40.

Ранее Путин назвал существование России без суверенитета невозможным.