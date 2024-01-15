Важное 15 января 2024, 12:36 «Разговор ради разговоров». Песков оценил обсуждение «формулы мира» Зеленского в Давосе Песков назвал бессмысленным обсуждение мира на Украине без участия России РИА «Новости»

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Обсуждение предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формулы мира» не может прийти к реальному результату, если в процессе не участвует Россия. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал встречу советников по вопросам национальной безопасности 81 страны, прибывших для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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«Это разговор ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине: мы там не участвуем и без нашего участия, конечно же, какие-либо обсуждения возможны, но они лишены перспективы какого-либо результата», — заявил Песков.

Встреча в Давосе прошла в минувшее воскресенье, 14 января. Это четвертый раунд переговоров по обсуждению «формулы мира» Зеленского. В ходе беседы участники обсудили пункты, которые касались вывода российских войск, экологической безопасности Украины, недопущения эскалации и подтверждения окончания боевых действий.

По данным агентства Bloomberg, встреча завершилась без каких-либо предварительных итогов. По словам опрошенных участников, Украина рассчитывала на поддержку среди стран глобального Юга, но пока ничего не добилась.

Итоговое коммюнике встречи выпустили сопредседатели мероприятия — представители Украины и Швейцарии. В своем документе они отметили, что необходимо увеличить усилия для прекращения боевых действий, чтобы совместно преодолевать последствия кризисов, которые коснулись всего мира.