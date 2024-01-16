Мир 16 января 2024, 18:56 «Придурки». Путин уличил Украину в глупости Путин: Украина отказалась от мирных переговоров, которые могли все закончить РИА «Новости»

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Если бы власти Украины согласились на мирные переговоры, то спецоперация завершилась еще полтора года назад. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны.

Он напомнил, что руководитель украинской делегации на переговорах и лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре заявил о готовности подписать мирный договор с Россией. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил украинские власти не соглашаться с этими договоренностями.

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«Придурки, давно бы все закончилось. Если бы пошли бы на мирное урегулирование, все было бы закончено полтора года назад. Это подчеркивает, что они несамостоятельные», — отметил Путин.

Так называемую «формулу мира» президента Владимира Зеленского, Путин обозначил как запретительную меру для переговорного процесса с Россией. По словам главы государства, ответственность за происходящее на Украине полностью несут действующие власти.