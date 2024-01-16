16 января 2024, 18:56
«Придурки». Путин уличил Украину в глупости
Путин: Украина отказалась от мирных переговоров, которые могли все закончить
Если бы власти Украины согласились на мирные переговоры, то спецоперация завершилась еще полтора года назад. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов страны.
Он напомнил, что руководитель украинской делегации на переговорах и лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре заявил о готовности подписать мирный договор с Россией. Однако тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уговорил украинские власти не соглашаться с этими договоренностями.
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«Придурки, давно бы все закончилось. Если бы пошли бы на мирное урегулирование, все было бы закончено полтора года назад. Это подчеркивает, что они несамостоятельные», — отметил Путин.
Так называемую «формулу мира» президента Владимира Зеленского, Путин обозначил как запретительную меру для переговорного процесса с Россией. По словам главы государства, ответственность за происходящее на Украине полностью несут действующие власти.
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