Путин, Меркель и Макрон обсудят Донбасс без Зеленского

Ситуация в Донбассе вызывает в Москве серьезное беспокойство. Россия сейчас продолжает переговоры о видеоконференции между президентом Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Москва продолжает согласование видеоконференции Путина, Макрона и Меркель с Парижем и Берлином, сообщил он. Возможные переговоры Путина, Макрона и Меркель готовятся не как мероприятие формата „нормандской четверки“», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Он добавил, что лидеры трех стран затронут тему эскалации в Донбассе, но она не будет единственной на этих переговорах.

Накануне Зеленский призвал глав Германии, России и Франции сделать все возможное, чтобы сохранить «полное и всеобъемлющее» прекращение огня в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Две недели назад официальный сайт управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР сообщил, что украинские военные в Донбассе получили подкрепление: несколько десятков танков и зенитных ракетных комплексов.