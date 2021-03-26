Зеленский попросил лидеров «нормандской четверки» помочь прекратить огонь в Донбассе

Лидеры «нормандской четверки» должны сделать все возможное, чтобы сохранить «полное и всеобъемлющее» прекращение огня в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства обратился с призывом к главам Германии, России и Франции, опубликовав соответствующий пост в Twitter.

«Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных», — написал украинский лидер. Он добавил, что Киев снова потерял «четырех защитников Украины», и принес соболезнования родным погибших.

В зоне боевых действий на территории Донбасса 26 марта под минометным обстрелом погибли четыре военнослужащих ВСУ. После случившегося Зеленский, сообщило РИА «Новости», провел экстренные консультации с представителями стран-участников «нормандской четверки».

Для выяснения обстоятельства гибели украинских военных в Донбасс вылетел глава Генштаба Украины Руслан Хомчак.

«На Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина», — написал Зеленский в Telegram.