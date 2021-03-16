В Донбассе сообщили о переброске десятков танков ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Информация об этом была опубликована на официальном сайте управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

По данным разведки, в общей сложности Украина разместила 33 единицы военной техники и вооружения близ жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса: два ЗРК «Оса» и танк Т-72 у населенного пункта Сухая Балка, а также один БТР-70 у населенного пункта Новобахмутовка.

К железнодорожным станциям региона была переброшена дополнительная техника, указано в сообщении. В частности, в Артемовск, расположенный к северу от Горловки, направили два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» и 22 танка Т-64, а пять самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» — в село Зачатовка.

Военный корреспондент Юрий Котенок ранее писал в своем Telegram-канале, что Украина якобы готовит вооруженное нападение на восточные территории страны 17–18 марта. По его мнению, провокация может случиться на любом участке фронта между Украиной и непризнанными республиками. Котенок также назвал технологии, которые Украина может применить в случае нападения на Донбасс.