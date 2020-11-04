В СМИ соседнего государства появилась информация о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Тема разговора все еще остается неизвестной.

«Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что. Ждем подробности», — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».

На сайте Кремля о телефонном разговоре двух президентов пока ничего не сообщили. Ранее этот звонок не был анонсирован. В октябре Лукашенко и Путин уже дважды общались по телефону.

В конце октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился в Минске с Александром Лукашенко. Они обсудили обстановку в Белоруссии касательно митингов. По словам Нарышкина, реформа белорусской Конституции даст ответы на многие вопросы.

Ранее Александр Лукашенко в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал Россию главным белорусским союзником. К тому же он отметил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. К внешним угрозам глава государства причислил Литву и Польшу. Но Помпео заверил, что не стоит опасаться этих стран.