Нарышкин рассказал об «обстоятельном разговоре» с Лукашенко

В Белоруссии хотят неконституционными методами изменить государственное устройство. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сегодня глава СВР РФ встретился с Минске с Александром Лукашенко.

«Мы видим стремление неконституционными методами изменить существующее государственное устройство. <… > Сохранить стабильность в стране крайне важно», — передает агенство «Sputnik Беларусь» его слова.

Нарышкин отметил, что у него с белорусским лидером «обстоятельный разговор». По его мнению, реформа белорусской конституции даст ответы на многие вопросы.

Ранее Александр Лукашенко поблагодарил Нарышкина за данные разведки. Он также отметил, что вокруг союзного государства складывается непростая обстановка.

Также в ходе разговора с Нарышкиным Лукашенко заявил, что сейчас у России и Белоруссии в мире не так уж и много друзей, сообщает «Газета.ru». Но при этом все имеют интерес к этим двум странам, уверен белорусский президент.

Встреча руководителя СВР с Александром Лукашенко официально не анонсировалась. Сегодня в СМИ появился снимок российского самолета в аэропорту Минска.