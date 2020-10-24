Лукашенко назвал Россию главным белорусским союзником

Россия оказывает поддержку Белоруссии и является ее главным союзником. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил госсекретарю США Майку Помпео.

«Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы», — передал сообщение пресс-службы Лукашенко телеканал ОНТ.

К внешним угрозам белорусский президент причислил Литву и Польшу. Он заявил, что «в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать» в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Помпео, со своей стороны, «отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует». Его слова процитировала «Белта».

Глава Белоруссии заявил, что «в целом» выступает «за мирное спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре».

Также, по словам Лукашенко, в республике внимательно наблюдают за президентской кампанией в США. Он пожелал успехов в ее проведении действующему главе государства Дональду Трампу.

Помпео и Лукашенко говорили по телефону. Инициатором разговора выступил госсекретарь США.