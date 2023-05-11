Мир 11 мая 2023, 09:59 Путин и Эрдоган обсудят результаты зерновой сделки по телефону — ТАСС ТАСС: Путин и Эрдоган могут обсудить итоги переговоров по зерновой сделке по телефону РИА «Новости»

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Президент Росси и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить результаты переговоров по зерновому соглашению посредством телефонной связи. Об этом ТАСС сообщил источник в Турции.

По его словам, главы государств часто разговаривают по телефону, если есть необходимость.

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«Такая возможность есть, потому что Путин и Эрдоган часто говорят по телефону в случае необходимости. Зерновое соглашение очень важно, поэтому главы стран могут обсудить результаты переговоров в Стамбуле», — сообщил источник.

Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле пройдут 10 и 11 мая, в них примут участие представители России, Турции, Украины и ООН. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона сформулировала свои предложения по продлению зернового соглашения.

Ранее политолог Сергей Станкевич напомнил «360», что Россия требует снятия ограничений в поставках удобрений на мировой рынок, а также настаивает на возвращении Россельхозбанка в банковскую систему SWIFT.