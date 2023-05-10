10 мая 2023, 13:29
Кремль отложил тему зерновой сделки до завершения переговоров в Стамбуле
Пресс-секретарь Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке в Стамбуле
Россия сформулировала четкую позицию по продлению зерновой сделки и продолжила работу по ней. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать перспективы соглашения до завершения переговоров в Стамбуле, сообщил ТАСС.
«Не будем ничего комментировать. Ведется работа. Наша позиция хорошо подобрана для специалистов и неспециалистов. <…> Давайте дождемся итогов этого обращения», — сказал официальный представитель Кремля.
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Песков назвал позицию России последовательной. По его словам, интересы страны признали и согласились, что нужно исполнить ту часть зерновой сделки, которая ее коснулась.
Четырехсторонние переговоры по зерновой сделке в Стамбуле назвали решающими. Встречу представителей России, ООН, Турции и Украины назначили на 10 и 11 мая. Источник агентства в Турции заявил, что снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции и удобрений смогут учесть и продлить действие соглашений после 18 мая.
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