Мир 05 января 2023, 12:31 Путин и Эрдоган обсудили Украину, Сирию и газовый хаб Администрация президента Турции: Путин и Эрдоган обсудили Украину и ситуацию в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. На повестку в частности вынесли украинский кризис и ситуацию в Сирии, уточнил ТАСС.

О переговорах сторон сообщила администрация Эрдогана. В Кремле о деталях беседы политиков пока не информировали.

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В ходе беседы Эрдоган и Путин затронули также вопросы двустороннего сотрудничества стран. Президент Турции проинформировал лидера России о планах в ближайшее время завершить дорожную карту строительства газового хаба.

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Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна уже начала работы по предложенному Россией проекту хаба. В «Газпроме» также подтверждали, что страны начали практическую реализацию проекта.

В настоящее время газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают уверенно, отмечал глава холдинга Алексей Миллер. По его мнению, хаб обеспечит прозрачное ценообразование на рынке природного газа.