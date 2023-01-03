Мир 03 января 2023, 00:38 Турция начала работы по предложенному Россией проекту газового хаба Министр Донмез: Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба РИА «Новости»

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Турция начала работы по предложенному Россией проекту газового хаба. Предварительным сроком подготовки назван год, сейчас оценивается инфраструктура. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью TVnet.

«Мы намерены воспользоваться этим проектом, возможности и терминалы для этого имеются», — отметил он.

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По его словам, со временем интерес стран Европы к проекту вырастет.

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«Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет с предложениями», — заверил Донмез.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия и Турция начали практическую реализацию проекта газового хаба в Турции. В настоящее время газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают уверенно. По его словам, газовый хаб обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.

Президент России Владимир Путин обсуждал вопрос создания газового хаба с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Наиболее вероятным местом постройки хранилища тот называл регион Тракья на северо-западе Турции.