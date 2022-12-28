28 декабря 2022, 18:16
Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба — Миллер
Глава «Газпрома» Миллер: Россия и Турция начали реализацию проекта газового хаба
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба в Турции. Об этом сообщил ТАСС.
«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — сказал он.
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Как отметил Миллер, газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают уверенно. По его словам, газовый хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.
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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении сделать республику энергетическим центром Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока. Он отметил, что окончательной целью является ликвидация внешней зависимости от нефти и природного газа.
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