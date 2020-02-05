Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Путин и Эрдоган договорились принять принять срочные меры по улучшению координации действий министерств обороны России и Турции.
Они также согласились с необходимостью неукоснительного выполнять российско-турецкие договоренности по Идлибу. Российский президент также обратил внимание Эрдогана на резкую активизацию террористов в Сирии.
Обсуждая Ливию, была отмечена важность соблюдать режим прекращения огня и реализации итогов Берлинской конференции.
На данный момент большая часть Идлиба захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра»*. С полуночи 12 января на ее территории действует режим прекращения огня. Об этом договорились Россия и Турция, чтобы в зоне деэскалации не проводились воздушные и наземные атаки. Однако военные действия продолжаются, в их результате погибли четыре турецких военных. Турция нанесла ответный удар по сирийским военным.
* «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.