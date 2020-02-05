Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу, в которой обсудили самые важные вопросы по ситуации на Ближнем Востоке.

Путин и Эрдоган договорились принять принять срочные меры по улучшению координации действий министерств обороны России и Турции.

Они также согласились с необходимостью неукоснительного выполнять российско-турецкие договоренности по Идлибу. Российский президент также обратил внимание Эрдогана на резкую активизацию террористов в Сирии.

Обсуждая Ливию, была отмечена важность соблюдать режим прекращения огня и реализации итогов Берлинской конференции.

На данный момент большая часть Идлиба захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра»*. С полуночи 12 января на ее территории действует режим прекращения огня. Об этом договорились Россия и Турция, чтобы в зоне деэскалации не проводились воздушные и наземные атаки. Однако военные действия продолжаются, в их результате погибли четыре турецких военных. Турция нанесла ответный удар по сирийским военным.

* «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.