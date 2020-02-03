Турция заявила об убийстве 76 сирийский военных

Анкара заявила об ответе на удар Сирии по турецким войскам. В Минобороны рассказали об уничтожении 76 «боевиков режима Асада».

Как турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил каналу NTV, сирийские «боевики» были убиты в ответ на удар по турецким солдатам. По мнению Анкары, правительственные войска Башара Асада несут ответственность за гибель восьми турков.

«Все причастные ответят за пролитую кровь турецких военных. Турция в полной мере воспользуется правом на самооборону в случае повторения обстрелов и атак», — цитирует Акара Анатолийское агентство. Генерал добавил, что ВС Турции продолжат принимать меры, необходимые в сложившейся ситуацией.

Хулуси Анкар уточнил, что перемещения турецких войск, при которых по ним был нанесен удар, были связаны с попыткой оказать гуманитарную помощь людям, которые живут в удаленных местах.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что турецкие военные не сообщали о своих передвижениях российской стороне. Однако они уведомили о передвижении своих солдат сирийцев. Тем не менее, войска Сирии открыли по ним огонь, спровоцировав ответ Турции.