Москва и Анкара договорились о перемирии в Идлибе с 12 января

«Турция и Российская Федерация договорились о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиба, чтобы прекратить воздушные и наземные атаки, предотвратить новые потоки беженцев и обеспечить восстановление жизни в регионе», — говорится в заявлении ведомства.

В Сирии создали четыре зоны деэскалации на основе договоренности, которую достигли в мае 2017 года на переговорах в столице Казахстана представителями России, Ирана и Турции. Три зоны в 2018 году перешли под контроль правительственных сил Сирии. Четвертая зона расположена в провинции Идлиб и частях провинций Латакия, Хама и Алеппо.

Большая ее часть захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра»*. 19 декабря 2019 года правительственная армия Сирии начала в Идлибе военную операцию. Пять дней спустя Генштаб сирийских ВС доложил об освобождении от террористов более 40 деревень в зоне операции.

* «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация