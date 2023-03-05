Мир 05 марта 2023, 01:54 Пушков заявил о неизбежности «глубокого конфликта» Китая и США Сенатор Пушков: конфликт между США и Китаем неизбежен РИА «Новости»

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Наступление «глубокого» противостояния между Китаем и США неизбежно. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, отметив, что конфронтация между странами уже началась.

«Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты. Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая», — написал он.

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Таким образом член Совфеда РФ прокомментировал статью газеты The Wall Street Journal о том, что Соединенные Штаты могут объявить запрет на инвестиции в китайские технологии. По данным журналистов, меры коснутся технологий, «потенциально угрожающих национальной безопасности» Вашингтона.

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Ранее Пушков заявил, что китайским властям нужно рассмотреть вариант введения санкций против США из-за поставок оружия на Тайвань. По его словам, если КНР решится на этот шаг, то в мире наступит новая эпоха.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты ждут со стороны Китая инициативу оказать помощь Украине в плане «самообороны».