Мир 23 февраля 2023, 19:35 Китай призвали ввести санкции против США из-за поставок оружия на Тайвань Сенатор Пушков: Китаю стоит ввести санкции против США из-за поставок оружия Тайваню hippopx

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Властям Китая стоит рассмотреть возможность введения санкций против США из-за поставок оружия на Тайвань, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, если КНР сделает этот шаг, в мире может наступить новая эпоха.

Член Совета Федерации напомнил, что США в очередной раз предупредили Китай насчет поставок оружия России.

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«Почему бы Китаю не предупредить США насчет поставок оружия Тайваню? А если не послушают, пригрозить санкциями. Полагаю, в недалеком будущем такой сценарий будет вполне вероятен», — предположил политик.

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По мнению Пушкова, Китай способен ввести не ответные, а самостоятельные ограничения против Штатов с целью прекращения военной поддержки Тайваня. В этом случае «мир вступит в новую эпоху», добавил сенатор.

Глава МИД КНР Цинь Ган призвал некоторые страны не связывать украинский конфликт с ситуацией на Тайване. По словам дипломата, это лишь усугубляет обстановку.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР, член Политбюро Ван И предложил план по урегулированию украинского кризиса. По словам главы МИД республики Дмитрия Кулебы, власти ознакомятся с документом и «сделают выводы», сообщило издание Daily Moscow.