Пушков высказался о возможности войны между США и Китаем

Возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может стать «спусковым курком войны» между Китаем и Штатами, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его мнению, такой сценарий маловероятен, но его не стоит сбрасывать со счетов.

«Готовы ли США и Китай сейчас к реальной войне, а не просто к войне слов и военным маневрам? Насколько каждой из двух стран нужна такая война? И является ли визит престарелой спикерши конгресса достаточным поводом для этого? На все три вопроса я даю отрицательный ответ. Что не исключает на все 100 возможность военного конфликта», — отметил сенатор.

Ранее стало известно о вылете правительственного самолета США в сторону Азии. Позже лайнер приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайях. Куда воздушное судно отправится дальше — неизвестно.