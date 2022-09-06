Мир 06 сентября 2022, 02:48 Поделиться Telegram

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Viber Пушков саркастически прокомментировал избрание Трасс премьером Британии Сенатор Пушков назвал избрание премьером Британии Трасс «анти-отбором» РИА «Новости»

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал тот факт, что Лиз Трасс попала в кабинет премьер-министра Великобритании. В Telegram-канале политик написал, что в этом нет «ничего удивительного».

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«В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», — отметил Пушков.

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Консерваторы 5 сентября избрали Лиз Трасс своим лидером и премьер-министром Великобритании. Она выиграла гонку, набрав 81 326 голосов. Риши Сунак получил 60 399 голосов.

Пранкеры атаковали статью о Лиз Трасс в англоязычной версии Wikipedia. Руководство Wikipedia пообещало разобраться в ситуации и принять меры. До 7 сентября пользователям запретили вносить правки в статью про Лиз Трасс.

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