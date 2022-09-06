Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Мир

06 сентября 2022, 02:48

Пушков саркастически прокомментировал избрание Трасс премьером Британии

Сенатор Пушков назвал избрание премьером Британии Трасс «анти-отбором»

Читать 360tv в

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал тот факт, что Лиз Трасс попала в кабинет премьер-министра Великобритании. В Telegram-канале политик написал, что в этом нет «ничего удивительного».

Реклама

«В наше время в англо-саксонских странах идет анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», — отметил Пушков.

Реклама

Консерваторы 5 сентября избрали Лиз Трасс своим лидером и премьер-министром Великобритании. Она выиграла гонку, набрав 81 326 голосов. Риши Сунак получил 60 399 голосов.

Пранкеры атаковали статью о Лиз Трасс в англоязычной версии Wikipedia. Руководство Wikipedia пообещало разобраться в ситуации и принять меры. До 7 сентября пользователям запретили вносить правки в статью про Лиз Трасс.

Великобритания

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама