Мир 06 января 2023, 03:04 Пушков нашел в словах Байдена о помощи Украине подтверждение войны Запада против России РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден вновь указал на участие Запада в конфликте с Россией на Украине. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредовано воюют с Россией на Украине», — написал Пушков.

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Ранее американский лидер заявил, что конфликт на Украине достиг критически важного этапа, поэтому Вашингтону необходимо сделать все возможное для помощи ВСУ.

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В ходе телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации на Украине и взаимодействии альянсов в Европе, Байден пообещал расширить поддержку украинским военным.

Ранее Пушков прокомментировал информацию о рекордном количестве мигрантов, попавших по воде в Великобританию. По его мнению, Лондон не сможет разместить очередную волну беженцев. Пушков напомнил, что практически все волны беженцев спровоцировал Запад. В качестве примера он назвал конфликты в Ираке, Ливии, Афганистане и на Украине. С начала спецоперации на Украине в Европу приехали почти восемь миллионов беженцев.