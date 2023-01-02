Общество 02 января 2023, 12:23 Пушков назвал три точки в мире, где может начаться военный конфликт мировых держав Пушков: конфликт мировых держав может начаться с Украины, Тайваня и Корейского полуострова РИА «Новости»

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Украина, Тайвань и Корейский полуостров представляют собой три места, где развитие событий способно спровоцировать военный конфликт с участием ведущих мировых держав. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал сенатор Алексей Пушков.

Политик выразил уверенность, что напряженные отношения Греции и Турции, а также ограниченный территориальный конфликт между Индией и Китаем не смогут привести к третьей мировой войне в 2023 году. Для этого нет веских причин.

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Совсем иначе, по оценке Пушкова, обстоит дело на Украине, Тайване и Корейском полуострове.

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«Вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира», — написал он.

Пушков пояснил, что из-за политики США и других стран — участниц НАТО Украина остается самой вероятной точкой столкновения такого типа. Сенатор напомнил, что еще несколько лет назад зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США была Сирия.

Но Соединенным Штатам и союзникам пришлось отступить в САР, поэтому теперь там больше нет «потенциально взрывных зон», заключил политик.