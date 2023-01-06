06 января 2023, 00:46
Байден заявил о достижении критически важного этапа в конфликте на Украине
Байден: украинский конфликт находится на критически важном этапе
Боевые действия на Украине достигли критически важного этапа. Запад должен делать все возможное, чтобы поддержать страну. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Сейчас боевые действия на Украине находятся в критически важной точке. Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил американский лидер.
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Он добавил, что провел продолжительную беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации на Украине и взаимодействии альянсов в Европе. Во время переговоров Байден пообещал расширить поддержку Украины.
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Германия присоединится к США, чтобы организовать поставку Украине дополнительной батареи ЗРК Patriot. Такое решение приняли по итогам разговора Шольц и Байден. Также Соединенные Штаты планируют поставлять Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, сообщило издание «Политика Сегодня».
Президент США Джо Байден в 2023 м году сосредоточит ве силы на поставках оружия и боеприпасов Украине. Такими выводами ранее поделились американские политологи.
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