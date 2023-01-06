Мир 06 января 2023, 00:46 Байден заявил о достижении критически важного этапа в конфликте на Украине Байден: украинский конфликт находится на критически важном этапе РИА «Новости»

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Боевые действия на Украине достигли критически важного этапа. Запад должен делать все возможное, чтобы поддержать страну. Такое заявление сделал президент США Джо Байден, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Сейчас боевые действия на Украине находятся в критически важной точке. Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», — отметил американский лидер.

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Он добавил, что провел продолжительную беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации на Украине и взаимодействии альянсов в Европе. Во время переговоров Байден пообещал расширить поддержку Украины.

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Германия присоединится к США, чтобы организовать поставку Украине дополнительной батареи ЗРК Patriot. Такое решение приняли по итогам разговора Шольц и Байден. Также Соединенные Штаты планируют поставлять Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley, сообщило издание «Политика Сегодня».

Президент США Джо Байден в 2023 м году сосредоточит ве силы на поставках оружия и боеприпасов Украине. Такими выводами ранее поделились американские политологи.