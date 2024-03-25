Мир 25 марта 2024, 10:13 Пушилин заявил о скором начале восстановления Авдеевки Глава ДНР Пушилин: Авдеевку скоро начнут восстанавливать, определены 19 домов РИА «Новости»

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В ближайшее время в Авдеевке начнется восстановление жилья. Власти определили 19 домов, где закроют контур, заменят крыши, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передал телеканал «Россия 24».

Глава Республики подчеркнул, что работы ведутся в быстром темпе, поскольку многие жители Авдеевки захотели остаться в городе. Кроме того, они могут помочь с благоустройством улиц, добавил Пушилин.

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Российские власти пообещали оперативно восстановить Авдеевку после ее освобождения. Шефство над населенным пунктом взяла Челябинская область и еще два региона.

Ранее Пушилин привез в Авдеевку гуманитарную помощь. Он распорядился, чтобы жителей города обеспечили сим-картами донецкого оператора связи.