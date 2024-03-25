25 марта 2024, 10:13
Пушилин заявил о скором начале восстановления Авдеевки
Глава ДНР Пушилин: Авдеевку скоро начнут восстанавливать, определены 19 домов
В ближайшее время в Авдеевке начнется восстановление жилья. Власти определили 19 домов, где закроют контур, заменят крыши, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передал телеканал «Россия 24».
Глава Республики подчеркнул, что работы ведутся в быстром темпе, поскольку многие жители Авдеевки захотели остаться в городе. Кроме того, они могут помочь с благоустройством улиц, добавил Пушилин.
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Российские власти пообещали оперативно восстановить Авдеевку после ее освобождения. Шефство над населенным пунктом взяла Челябинская область и еще два региона.
Ранее Пушилин привез в Авдеевку гуманитарную помощь. Он распорядился, чтобы жителей города обеспечили сим-картами донецкого оператора связи.
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Авдеевка
Денис Пушилин
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