Убийство ребенка на Донбассе с помощью сброшенного дроном ВСУ боеприпаса показывает, что Киев намерен начать широкомасштабные военные действия на территории мятежных регионов Украины. В республике заговорили об испытаниях новых бомб для беспилотников.

Эту теорию в эфире ток-шоу «Открытый эфир» канала «Звезда» подтвердил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политик заявил, что власти готовятся к вторжению в самопровозглашенные Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) республики.

«Особенно так подло, как они поступают с детьми, с родителями, с родственниками, с мирным населением — это конечно же страшно. Теперь у них есть „не кустарное“ оружие. Это дроны, под которые они будут цеплять эти „суперсовременные“, как они пишут, бомбочки. И будут сбрасывать их на мирное население Донбасса, они к этому очень серьезно готовятся», — заявил Журавко.

По его мнению, нынешнее руководство Украины способно на многие злодеяния и обвинил их в терроризме.

«Это самый настоящий терроризм, во главе Украины находятся самые настоящие, отпетые террористы», — сказал бывший депутат Рады.

Алексей Журавко утверждает, что боеприпасы для дронов ВСУ производятся на киевском заводе «Маяк». Эта информация замалчивается, а подготовка к войне от народа скрывается.

Киев официально не отреагировал на сообщение о гибели четырехлетнего мальчика в Донецкой области в результате атаки беспилотника. Украинские СМИ утверждают, что это фейк, который должен скрыть причастность к взрыву гражданского населения.