Киев назвал повод для начала большой войны в Донбассе

Вооруженные силы Украины откроют огонь в Донбассе только в случае угрозы войскам или атаке по ним. Как заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, правительство не стремится к эскалации и хочет политического и дипломатического урегулирования конфликта.

Об этом высокопоставленный дипломат сообщил в интервью газете Liberation. Кулеба подчеркнул, что Киев был удовлетворен вступившим в силу 27 июля 2020 года режимом прекращения огня.

«До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — сказал дипломат.

По его мнению, позиция Франции и Германии в рамках нормандского формата должна стать более активной, если они хотят добиться действительного урегулирования ситуации. Их усилий было достаточно для стабилизации на местах, но этого мало.

«Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках „нормандского формата“, или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво», — сказал глава украинского МИДа.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают Украину в желании вступить в НАТО, но решение должен принимать весь Североатлантический альянс.