Пушилин сообщил, что ВСУ не выпускают жителей из Мариуполя

Украинские военные не выпускают мирных жителей из Мариуполя, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, гражданское население практически удерживают в заложниках.

Пушилин назвал ситуацию в городе очень непростой, потому что в местах проведения операции находится большое количество националистов. Они, по его оценке, уже «очень серьезно и плотно закрепились», написал ТАСС.

«Они людей выгоняют из жилых домов, выгоняют из квартир и делают там огневые точки. Сегодня целый день такая ситуация происходила», — пояснил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что украинская пропаганда «промывает мозги» людям.

«Захожу в некоторые паблики украинские в эти дни — там сплошные победы Украины», — добавил он.

О проведении специальной военной операции для помощи ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин объявил 24 февраля в ответ на обращение руководителей народных республик.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению страны ничего не угрожает.