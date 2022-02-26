Эшелонированная оборона ВСУ на многих участках фронта в Донбассе преодолена. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Продвигаемся. Хотелось бы, конечно, чтобы это было быстрее, но нужно отдавать себе отчет в том, что укрепления строились ВСУ на протяжении семи-восьми лет. Укрепились здорово», — заявил он.

По его словам, это не спасет ВСУ. Дело в том, что подразделения НМ ДНР, как отметил Пушилин, уже прорвали эшелонированную оборону Украины на многих участках фронта.

«Но здесь сейчас идет борьба за каждые пока 100 метров», — сказал он.

В настоящее время Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Ее суть сводится к тому, что российская армия высокоточными ударами уничтожает объекты инфраструктуры украинской армии по всей территории страны. В Минобороны РФ при этом заявили, что мирным жителям Украины ничто не угрожает. О начале операции утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, об этом его попросили руководители ДНР и ЛНР.

Ранее Пушилин рассказал, что лично пообщался с некоторыми пленными украинскими силовиками. Он заявил, что его задача заключается в том, чтобы как можно больше украинских военных сдали оружие.