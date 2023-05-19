Знаменитости 19 мая 2023, 21:05 Макаревич публично оскорбил россиян, поддерживающих СВО Рок-музыкант Макаревич назвал поддерживающих СВО россиян «подтявкивающим говном» РИА «Новости»

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Покинувший Россию рокк-музыкант Андрей Макаревич* продолжает поливать грязью Родину из-за границы. Недавно лидер «Машины времени» дал интервью, в котором оскорбил россиян, поддерживающих власти и СВО. Макаревич* назвал их «подтявкивающим говном» и зарекся возвращаться в Россию. Об этом написало издание «Дни.ру».

Макаревич* живет в Израиле, гастролирует за границей и совсем не скучает по России. После поездки в Москву полгода назад музыкант заявил, что ничего не изменилось, просто он «не чувствует той вони», которая распространена в воздухе России.

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Макаревич* заявил, что не планирует возвращаться в Москву и даже приезжать на ролину с концертами.

«Ни малейшего желания нет. Вот лопнет эта власть… И вот это все подтявкивающее говно, оно затихнет. Но они же никуда не денутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизнь», — категорично заявил певец.

Минюст России 2 сентября 2022 года признал Макаревича* иноагентом за его публичные высказывания, в которых он сравнивал Россию и нацистскую Германию

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.