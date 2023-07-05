Мир 05 июля 2023, 17:14 Еще 3 акции с сожжением религиозных книг захотели провести в Швеции SVT: полиция Швеции получила 3 новых заявки на акции с сожжением религиозных книг РИА «Новости»

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Полиция Швеции получила от жителей страны три новых заявки на акции с сожжением религиозных книг. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

Первую заявку подала 50-летняя женщина. Она собралась сжечь Коран перед стокгольмской мечетью, указав, что хочет сделать это «как можно скорее».

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Составитель второй заявки планирует предать огню Тору и Библию возле израильского посольства в Стокгольме 15 июля. Обращение подал 30-летний мужчина, отметив, что его акция станет ответом на сожжение Корана на прошлой неделе и «символическим собранием во имя свободы слова».

Автором третьей заявки тоже выступило частное лицо. Этот человек хочет сжечь религиозные тексты в центре Хельсингборга 12 июля. О какой именно книге или книгах идет речь, телеканал не сообщил.

«По нашему представлению, возможно, это не направлено против какой-то определенной религии», — прокомментировал предстоящую акцию начальник северо-западного отдела полиции провинции Сконе Маттиас Сигфридссон.

В конце июня полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме. Госдума единогласно приняла постановление об осуждении шведских властей за это решение. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал сожжение священной книги мусульман фразой «Петра Первого на них не хватает».