Мир 28 июня 2023, 13:00 Полиция Швеции разрешила сжечь Коран у мечети в Стокгольме — СМИ Шведское радио: у мечети в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана Koran

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Полицейские в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана возле городской мечети, сообщило Шведское радио. Весной правоохранители отказали в таком разрешении, однако организаторы мероприятия обратились в суд, который признал решение стражей порядка неверным.

Провокационную акцию запланировали провести в праздник Курбан-байрам. На место начали стягивать сотрудников полиции.

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Издание напомнило, что запрос на проведение мероприятия подали весной. Полиция отказала, мотивируя решение тем, что в адрес страны посыпались угрозы, а подобные акции способны повысить риск совершения терактов. В начале июня суд установил, что правоохранители якобы не имели законных оснований для отказа. Теперь они ссылаются на судебное решение, в котором говорится, что, «чтобы отказать в проведении общественного собрания, оно должно иметь четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности». Полицейские не усматривают подобных опасений.

Ранее в Швеции уже сжигали Коран. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал этот случай «преступлением на почве ненависти».