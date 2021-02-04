Псаки: не знаю, есть ли в Белом доме Sputnik или RT

Джен Псаки заявила на брифинге, что не располагает информацией о том, есть ли в Белом доме журналисты Sputnik или RT.

Так Псаки ответила на вопрос журналиста о том, допущены ли представители этих СМИ в Белый дом.

«Я не видела их здесь», — приводит слова Псаки Telegram-канал РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Sputnik и RT «не то же самое, что AP, ABC, другие мировые СМИ и BBC».

Джен Псаки отвечает глупостями на вопросы журналистов не по злой воле, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, пресс-секретарь Белого дома просто не понимает, что произносит. Этими словами Пушков прокомментировал начавшийся в США скандал, когда Псаки запуталась при ответе на вопрос про Space Force.

На пресс-конференции Псаки спросили про US Space Force (Космические силы страны). В ответ она восхитилась каким-то несуществующим самолетом. Ее призвали извиниться за свои слова, так как Китаю такое незнание ситуации пресс-секретаря Белого дома будет на руку.