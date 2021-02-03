Псаки запуталась и рассказала о несуществующем самолете на пресс-конференции

«Ух ты, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — сказала Псаки в ответ на вопрос о космических войсках. Ее слова расценили как шутку.

Сенатор-республиканец Майк Роджерс возмутился и попросил ее извиниться.

«Страшно видеть, как пресс-секретарь Байдена походя обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю», — приводит портал слова сенатора.

Позже Псаки попыталась сгладить ситуацию и написала в Twitter, что в Белом доме всегда готовы поддержать Космические силы и выслушать их представителей.

В конце января пресс-секретарь президента США во время брифинга потеряла нить и не нашла нужных слов, чтобы перечислить обвинения в адрес России.