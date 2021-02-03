Пушков объяснил, почему Псаки сморозила очередную глупость

Так он прокомментировал начавшийся в США скандал, когда представитель Белого дома перепутала Space Force — космические силы страны с президентским самолетом.

«Она ничего не принизила, а просто не понимает, о чем говорит. Не всегда, но часто», — написал Пушков.

Сенатор отметил, что все упреки в адрес пресс-секретаря Белого дома — это сексизм. Чтобы такая ситуация не повторилась Пушков предложил просто не задавать ей сложных вопросов.

На прошедшем в Белом доме брифинге один из журналистов задал вопрос о перспективах Космических сил США (Space Force). Но Псаки либо не расслышала, либо не поняла и ответила про президентский борт (Air Force One).

«Ух ты, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — заявила она. Ее слова вызвали скандал.

Сенатор-республиканец Майк Роджерс потребовал, чтобы Псаки принесла извинения за публично допущенную ошибку. Он подчеркнул, что пресс-секретарь президента США публично обесценивает целый род американских войск ради колкой фразы, которая может понравится только Китаю.

Как сообщила газета «Известия», извинений Псаки так и не принесла, но заявила, что поддерживает Космические войска США и всегда рада видеть их сотрудников в Белом доме.

Директиву о создании входящих в ВВС США отдельных Космических сил подписал президент Дональд Трамп в 2019 году. Он дал поручение Пентагону разработать шестой род войск, которые должны обеспечить национальную безопасность США в космосе.