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    03 февраля 2021, 23:10

    Пушков объяснил, почему Псаки сморозила очередную глупость

    Анатолий Минкин

    Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвечает глупостями на вопросы журналистов не по злой воле. Она просто не понимает, что она произносит. Об этом написал в своем канале в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
    Пушков объяснил, почему Псаки сморозила очередную глупость

    Так он прокомментировал начавшийся в США скандал, когда представитель Белого дома перепутала Space Force — космические силы страны с президентским самолетом.

    «Она ничего не принизила, а просто не понимает, о чем говорит. Не всегда, но часто», — написал Пушков.

    Сенатор отметил, что все упреки в адрес пресс-секретаря Белого дома — это сексизм. Чтобы такая ситуация не повторилась Пушков предложил просто не задавать ей сложных вопросов.

    На прошедшем в Белом доме брифинге один из журналистов задал вопрос о перспективах Космических сил США (Space Force). Но Псаки либо не расслышала, либо не поняла и ответила про президентский борт (Air Force One).

    «Ух ты, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — заявила она. Ее слова вызвали скандал.

    Сенатор-республиканец Майк Роджерс потребовал, чтобы Псаки принесла извинения за публично допущенную ошибку. Он подчеркнул, что пресс-секретарь президента США публично обесценивает целый род американских войск ради колкой фразы, которая может понравится только Китаю.

    Как сообщила газета «Известия», извинений Псаки так и не принесла, но заявила, что поддерживает Космические войска США и всегда рада видеть их сотрудников в Белом доме.

    Директиву о создании входящих в ВВС США отдельных Космических сил подписал президент Дональд Трамп в 2019 году. Он дал поручение Пентагону разработать шестой род войск, которые должны обеспечить национальную безопасность США в космосе.