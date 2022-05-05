Псаки не исключила санкции в отношении патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл может попасть в санкционный список США. Такой вариант развития событий не исключила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова привел ТАСС.

«Я скажу, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем изучать варианты, но мне нечего анонсировать сегодня», — сказала она.

В среду, 4 мая, AFP сообщило, что Евросоюз предлагает ввести рестрикции в отношении патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Всего в черный список ЕС могут войти 58 граждан России.

Ранее сообщалось, что в шестом пакете санкций в отношении РФ может быть запланировано эмбарго на поставки нефти и отключение от международной платежной системы SWIFT еще двух крупных банков. Также планируется ввести ограничение на оказание консультаций, услуг по покупке недвижимости и проведение операций с применением облачных технологий.

В службе коммуникации отдела внешних церковных связей РПЦ заявили, что папа римский Франциск выбрал «некорректную тональность», пересказывая изданию Corriere della sera свой разговор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.