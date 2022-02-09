Псаки назвала учения РФ и Белоруссии эскалацией вокруг Украины

Военные учения России и Белоруссии являются действиями, направленными на эскалацию вокруг Украины. Такую позицию администрации США высказала в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию. <…> Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения», — добавила Псаки.

Она также добавила, что Россия «не предприняла шагов по деэскалации».

В настоящее время в Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. Она завершится учениями «Союзная решимость — 2022», они пройдут с 10 по 20 февраля. По словам посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, количество участвующих в мероприятии войск и вооружений не превышает установленную Венским документом 2011 года планку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после завершения совместных с Белоруссией учений войска России вернутся в свою страну.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместные с РФ учения «Союзная решимость — 2022» призваны укрепить границу республики с Украиной.