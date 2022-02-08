После завершения совместных с Белоруссией учений войска России вернутся в свою страну. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Российские войска не планируют оставаться на территории Белоруссии после завершения союзных учений. Военные вернутся в постоянные места дислокации, отметил Песков.

«Если вы внимательно следили, никто и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии. Речь идет о союзных учениях. Подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в постоянные места дислокации», — заявил он.

Во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместные с РФ учения «Союзная решимость — 2022» призваны укрепить границу республики с Украиной. По словам президента, с помощью российских специалистов Белоруссия сможет определить наиболее слабые точки на данном направлении.