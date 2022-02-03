Военные учения Белоруссии и России «Союзная решимость — 2022» призваны укрепить границу республики с Украиной, заявил глава государства Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

При помощи Москвы Минск, по словам Лукашенко, успешно создает центры, в которых солдат обучают обращению с новейшими образцами российских вооружений. Еще одной целью данной боевой подготовки, как отметил белорусский лидер, является укрепление границы с Украиной.

«Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной», — заявил он.

По словам Лукашенко, помощь российских специалистов поможет Белоруссии определить наиболее слабые точки на данном направлении. Впоследствии страна намерена без лишних затрат создать оборону на границе с Украиной. Как отметил белорусский лидер, данный вопрос также важен и для России.

Поэтому разговоры о войне — не войне и так далее. <…> Полезут — получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай бог свое освоить — от Бреста до Владивостока Александр Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что страна заинтересована в добрососедских отношениях с Западом. При этом Минск, как отметил Лукашенко, не станет выбирать между ним и Москвой.