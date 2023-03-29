Мир 29 марта 2023, 09:45 Провокации со стороны Украины во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС не исключили в России «Росэнергоатом» не исключил провокаций ВСУ во время визита Гросси на ЗАЭС РИА «Новости»

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Украинские боевики могут устроить ряд провокаций во время визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Наверняка МАГАТЭ получило гарантии безопасности со стороны Украины, но это лишь теория. Мы нисколько не исключаем украинских провокаций и полностью к ним готовы», — сказал он.

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По словам Карчаа, сейчас обстановка в Энергодаре полностью спокойная.

«Во время визита Гросси ничего не случилось. Хотя в прошлый раз Украина устроила артиллерийские обстрелы, надеясь, что МАГАТЭ и Гросси испугаются и не приедут. Теперь это не так актуально, поскольку представители агентства уже есть на станции», — добавил советник гендиректора.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на относительное спокойствие, расслабляться не стоит.

«Тем более что Украина уже говорила открыто о планах силовым способом захватить Запорожскую АЭС», — заключил Карчаа.

Комиссия МАГАТЭ во главе с Гросси должна прибыть на ЗАЭС 29 марта. Постпред России в Вене Михаил Ульянов сообщал об отсутствии ожиданий от визита представителей агентства на станцию.