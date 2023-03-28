28 марта 2023, 09:09
ВСУ могут устроить провокации по случаю визита Гросси на Запорожскую АЭС
Член ВГА Рогов не исключил провокаций со стороны Украины во время визита Гросси на ЗАЭС
ВСУ могут подготовить провокации во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Такое заявление ТАСС сделал член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мы все время ожидаем провокаций. Во время первого визита Гросси была попытка высадки десанта в Энергодаре, были массированные обстрелы», — напомнил Рогов.
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Он рассказал, что в период ротаций также отмечались попытки обстрела иностранных журналистов.
По словам Рогова, нет оснований надеяться, что приезд Гросси станет воплощением мира, спокойствия и доброжелательности киевского режима.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» счел, что в случае провокаций со стороны ВСУ виновной будет объявлена Россия.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что у России нет особых ожиданий от визита главы МАГАТЭ 29 марта.
Запорожская АЭС
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