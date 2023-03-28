Общество 28 марта 2023, 09:09 ВСУ могут устроить провокации по случаю визита Гросси на Запорожскую АЭС Член ВГА Рогов не исключил провокаций со стороны Украины во время визита Гросси на ЗАЭС РИА «Новости»

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ВСУ могут подготовить провокации во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Такое заявление ТАСС сделал член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мы все время ожидаем провокаций. Во время первого визита Гросси была попытка высадки десанта в Энергодаре, были массированные обстрелы», — напомнил Рогов.

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Он рассказал, что в период ротаций также отмечались попытки обстрела иностранных журналистов.

По словам Рогова, нет оснований надеяться, что приезд Гросси станет воплощением мира, спокойствия и доброжелательности киевского режима.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» счел, что в случае провокаций со стороны ВСУ виновной будет объявлена Россия.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что у России нет особых ожиданий от визита главы МАГАТЭ 29 марта.